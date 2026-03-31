ترامپ ادعا کرد: ایران با اکثر بندهای ۱۵گانه موافقت کرد
رئیسجمهور آمریکا طی اظهاراتی مدعی شد که ایران با بیشتر بندهای برنامه ۱۵گانه واشنگتن موافقت کرده و برای نشان دادن جدیت خود، صادرات محمولههای نفتی به ایالات متحده را آغاز کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از سیانان، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا طی اظهاراتی مدعی شد که ایران با اکثر بندهای برنامه ۱۵گانه آمریکا که از طریق پاکستان به منظور پایان دادن به جنگ میان دو کشور منتقل شده، موافقت کرده است.
ترامپ به خبرنگاران گفت: «آنها با بیشتر بندها موافقت کردهاند. چرا نکنند؟» او تأکید کرد که مذاکرات «چه به صورت مستقیم و چه از طریق واسطهها، بسیار مثمر ثمر» پیش میرود.
رئیسجمهور آمریکا همچنین مدعی شد که ایران ارسال محمولههای نفتی به ایالات متحده را آغاز کرده و این محمولههای، علاوه بر ده نفتکش بزرگ تحویلی هفته گذشته، نشاندهنده جدیت ایران در اجرای توافقات است.
مقامات جمهوری اسلامی ایران بارها هرگونه مذاکره با آمریکا برای پایان دادن به جنگ را رد کردهاند. اما در عین حال، سیدعباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، پیشتر گفته که تبادل پیامها میان تهران و واشنگتن از طریق واسطهها انجام میشود، اما درباره مواضع آمریکا تردید دارد و پذیرش رسمی برنامه هنوز نهایی نشده است.