بنیامین نتانیاهو:
برای پایان جنگ با ایران، جدول زمانی مشخصی ارائه نمیدهم
به گزارش ایلنا، «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی در گفتوگو با شبکه «نیوزمکس» اعلام کرد که برای پایان جنگ با ایران جدول زمانی مشخصی ارائه نخواهد داد.
وی با طرح این ادعا که جنگ علیه ایران «بیش از نیمی از اهداف خود را محقق کرده است»، گفت که تمایلی ندارد برای پایان درگیری «زمانبندی تعیین کند».
اظهارات نتانیاهو در حالی مطرح میشود که رژیم صهیونیستی در پی ورود به جنگ با ایران، متحمل خسارات سنگینی شده است.