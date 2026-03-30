ترکیه ادعاها درباره ورود به جنگ کنار ایران را رد کرد
مرکز مقابله با اطلاعات نادرست ریاستجمهوری ترکیه اعلام کرد شایعات منتشرشده درباره آمادگی ترکیه برای ورود به جنگ در کنار ایران یا اعزام نیرو به لبنان کاملاً نادرست است و هدف آن ایجاد جنگ روانی علیه نقش سازنده ترکیه در بحران منطقهای است.
به گزارش ایلنا به نقل از النشره، مرکز مقابله با اطلاعات نادرست وابسته به دفتر ارتباطات ریاستجمهوری ترکیه اعلام کرد شایعات منتشرشده در شبکههای اجتماعی درباره آمادگی ترکیه برای ورود به جنگ در کنار ایران یا اعزام نیرو به لبنان کاملاً نادرست است.
در بیانیه این مرکز آمده است که ترکیه از ابتدا تأکید کرده که در جنگ هیچگونه طرفی نیست و به رهبری رجب طیب اردوغان، تلاشهای دیپلماتیک گستردهای برای پایان سریع حملات، جلوگیری از گسترش دامنه جنگ و ایجاد صلح پایدار انجام داده است. این موضع ترکیه از سوی تمام طرفهای درگیر، به ویژه طرفهای متخاصم، مورد تقدیر قرار گرفته است.
مرکز مقابله با اطلاعات نادرست همچنین هشدار داد که چنین مطالبی حاوی اطلاعات غلط و بخشی از یک جنگ روانی است که هدف آن تضعیف تصویر ترکیه و خدشه به نقش سازنده این کشور در مدیریت بحران میباشد. این مرکز از مردم و رسانهها خواست که فریب این شایعات بیاساس را نخورند و تنها به اطلاعیههای رسمی ترکیه اعتماد کنند.