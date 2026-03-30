وزیر خارجه پاکستان به چین می‌رود

وزیر امور خارجه پاکستان، فردا -‌سه‌شنبه- برای مذاکره با همتای چینی خود به پکن سفر خواهد کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «اسحاق دار»، وزیر امور خارجه پاکستان، فردا -‌سه‌شنبه- برای مذاکره با همتای چینی خود به پکن سفر خواهد کرد.

این سفر در برهه‌ای حساس انجام می‌شود. دار، هفته گذشته را در مرکز یک تلاش دیپلماتیک چهارجانبه، به همراه عربستان سعودی، ترکیه و مصر، برای آوردن ایالات متحده و ایران به پای میز مذاکره مستقیم در اسلام آباد گذرانده است.

چین پیش از این علناً از این ابتکار حمایت کرده است و پس از پایان مذاکرات اخیر، دار مجدداً تأکید کرد که چین کاملاً از ابتکار پاکستان برای میزبانی مذاکرات ایران و آمریکا حمایت می‌کند.

 

