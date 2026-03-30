بارندگی شدید‌ در افغانستان ۲۲ کشته بر جای گذاشت

بارندگی شدید‌ در افغانستان ۲۲ کشته بر جای گذاشت
سازمان مدیریت بحران ملی افغانستان اعلام کرد که بارندگی شدید‌ طی دو روز گذشته ۲۲ کشته و ۳۲ زخمی برجای گذاشته است.

به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتد پرس، سازمان مدیریت بحران ملی افغانستان اعلام کرد که بارندگی شدید‌ طی دو روز گذشته ۲۲ کشته و ۳۲ زخمی برجای گذاشته است.

این سازمان نسبت به ادامه خطر ناشی از آب و هوای بد هشدار داده است.

بیشتر مرگ و میرها از استان‌های مرکزی و شرقی این کشور جنگ‌زده جنوب آسیا، از جمله پروان، میدان وردک، دایکندی و لوگر، گزارش شده است، جایی که باران‌های سیل‌آسا باعث جاری شدن سیل و فرو ریختن خانه‌ها در مناطق روستایی و کوهستانی شده است.

بنا به گزارش‌ها، شرایط در بخش‌هایی از این کشور همچنان ‌ناپایدار‌ بوده و خطر بارندگی بیشتر و سیل در برخی مناطق همچنان وجود دارد.

 

