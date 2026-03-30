بارندگی شدید در افغانستان ۲۲ کشته بر جای گذاشت
سازمان مدیریت بحران ملی افغانستان اعلام کرد که بارندگی شدید طی دو روز گذشته ۲۲ کشته و ۳۲ زخمی برجای گذاشته است.
به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتد پرس، سازمان مدیریت بحران ملی افغانستان اعلام کرد که بارندگی شدید طی دو روز گذشته ۲۲ کشته و ۳۲ زخمی برجای گذاشته است.
این سازمان نسبت به ادامه خطر ناشی از آب و هوای بد هشدار داده است.
بیشتر مرگ و میرها از استانهای مرکزی و شرقی این کشور جنگزده جنوب آسیا، از جمله پروان، میدان وردک، دایکندی و لوگر، گزارش شده است، جایی که بارانهای سیلآسا باعث جاری شدن سیل و فرو ریختن خانهها در مناطق روستایی و کوهستانی شده است.
بنا به گزارشها، شرایط در بخشهایی از این کشور همچنان ناپایدار بوده و خطر بارندگی بیشتر و سیل در برخی مناطق همچنان وجود دارد.