تایید کشته شدن یک نیروی یونیفل در جنوب لبنان
به گزارش ایلنا به نقل از النشره، بر اثر اصابت یک پرتابه به موضع نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل در منطقه عدشیت القصیر در جنوب لبنان، یک نیروی پاسدار صلح کشته شد و ۳ نیروی دیگر زخمی شدند.
پس از آن که یونیفل خبر انفجار یک پرتابه در یکی از مواضع نیروهایش در جنوب لبنان را تایید کرد، وزارت خارجه اندونزی اعلام کرد یکی از نیروهای اندونزیایی عضو یونیفل در این مکان کشته شده و سه نیروی دیگر زخمی شدهاند.
وزارت خارجه اندونزی در بیانیه خود زمان وقوع این حادثه را یکشنبه ۲۹ مارس اعلام کرد.