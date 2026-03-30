تبادل آتش سنگین میان پاکستان و افغانستان
افغانستان و پاکستان، چند روز پس از اعلام آتش‌بس موقت در جنگ، آتش سنگینی را رد و بدل کرده‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، ‌افغانستان و پاکستان، چند روز پس از اعلام آتش‌بس موقت در جنگ، آتش سنگینی را رد و بدل کرده‌اند و این امر تنش‌ها در منطقه‌ی بی‌ثبات را در حالی که اسلام‌آباد برای میزبانی مذاکرات بین ایالات متحده و ایران آماده می‌شود، تشدید کرده است.

درگیری‌های مرزی روز گذشته -یکشنبه- رخ داد. 

مقامات گفتند که هر دو طرف از توپخانه و سلاح‌های سنگین برای حمله به مکان‌هایی در استان کنر افغانستان و منطقه‌ی مرزی باجور در پاکستان استفاده کردند.

حمدالله فطرت، معاون سخنگوی دولت طالبان در کابل، گفت که آتش پاکستان حداقل یک نفر را کشته و ۱۶ نفر دیگر را زخمی کرده است که اکثر آن‌ها زن و کودک بوده‌اند.

مقامات امنیتی گفتند که پاکستان فقط به گلوله‌باران سنگین از افغانستان پاسخ داد و هدف قرار دادن هرگونه مکان غیرنظامی را تکذیب کردند. این مقامات به دلیل مجاز نبودن به صحبت با رسانه‌ها، از افشای هویت خود خودداری کردند.


 

