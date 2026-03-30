معاریو: اسرائیل پس از ورود انصارالله به جنگ با چالشی تازه مواجه شده است

به گزارش ایلنا، روزنامه عبری «معاریو» نوشت که ورود مستقیم گروه انصارالله به جنگ، در کنار ایران و حزب‌الله لبنان، ارتش اسرائیل را با معضل تازه‌ای در یمن مواجه کرده است. این روزنامه تأکید کرد که اکنون نحوه برخورد با این گروه برای ارتش اسرائیل یک چالش جدی به شمار می‌رود.

به نوشته معاریو، ارتش اسرائیل تلاش می‌کند از باز شدن جبهه‌ای جدید جلوگیری کند، اما به خوبی می‌داند اگر انصارالله به چالش خود ادامه دهند، ناچار خواهد شد طرح‌های اضطراری پیشین خود را برای مقابله با تهدید در یمن، واقع در حدود دو هزار کیلومتر دورتر از مرزهای فلسطین اشغالی، اجرا کند.

این روزنامه به نقل از یک منبع نظامی نوشت: «هر هواپیمایی که به یمن اعزام می‌شود، ظرفیت ارتش اسرائیل برای حمله به ایران و حمایت از نیروهایش در لبنان را کاهش می‌دهد.»

این منبع تأکید کرد که اکنون مهم‌ترین مسأله، پاسخ هوشمندانه و سنجیده به انصارالله است، هرچند تاکنون فعالیت‌های آنها محدود بوده است.

گروه انصارالله یمن هفته گذشته رسماً ورود خود به جنگ را اعلام و دو حمله علیه اهداف اسرائیل انجام دادند. در همین حال، ارتش اسرائیل صبح روز دوشنبه از رهگیری دو پهپاد شلیک‌شده از یمن در منطقه ایلات خبر داد.

در دو سال گذشته و هم‌زمان با جنگ اسرائیل علیه نوار غزه، این رژیم در پاسخ به حملات انصارالله به سرزمین‌های اشغالی، حملات گسترده‌ای علیه مواضع آن‌ها در یمن انجام داده است.

