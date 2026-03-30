ایران چشم تیزبین آمریکا را هدف گرفت؛ آسیب به هواپیمای ۲۷۰ میلیون دلاری در عربستان
در پی حمله موشکی و پهپادی ایران به پایگاه «شاهزاده سلطان»، یکی از مهمترین هواپیماهای هشدار زودهنگام ارتش آمریکا آسیب دید؛ اتفاقی که میتواند توان رصد و فرماندهی هوایی واشنگتن در منطقه را تحت تأثیر قرار دهد.
به گزارش ایلنا، روزنامه والاستریت ژورنال اعلام کرد که در پی حمله موشکی و پهپادی ایران به پایگاه هوایی «شاهزاده سلطان» در عربستان سعودی، یک فروند هواپیمای هشدار زودهنگام آمریکایی از نوع E-3 Sentry آسیب دیده است؛ هواپیمایی راهبردی که از مهمترین ابزارهای رصد و کنترل هوایی ارتش آمریکا محسوب میشود و ارزش آن حدود ۲۷۰ میلیون دلار (بر اساس قیمتهای ثابت سال ۱۹۹۸) برآورد شده است.
بر اساس این گزارش، این هواپیما نقشی کلیدی در شناسایی هواپیماها، موشکها و پهپادها از فواصل دور و همچنین مدیریت صحنه نبرد بهصورت لحظهای ایفا میکند؛ از همین رو، آسیب دیدن آن در شرایطی که ناوگان این مدل با فرسودگی مواجه است و جایگزینی سریع آن دشوار ارزیابی میشود، اهمیت این ضربه را دوچندان کرده است. همچنین نزدیکترین گزینه جایگزین آن، یعنی E-7 Wedgetail، قیمتی بیش از ۷۰۰ میلیون دلار برای هر فروند دارد که خود نشاندهنده ابعاد خسارت واردشده است.