تهدید جدید کاخ سفید علیه تهران؛ «مصادره اجباری اورانیوم» با ابزار نظامی

در حالی که مذاکرات واشنگتن و تهران در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، گزارش وال‌استریت ژورنال از طرحی جنجالی در تیم ترامپ پرده برداشته که می‌تواند سطح تنش‌ها را به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش دهد.

به گزارش ایلنا، وال‌استریت ژورنال به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به متحدان خود اعلام کرده است که ایران تحت هیچ شرایطی نباید مواد هسته‌ای در اختیار داشته باشد.

بر اساس این گزارش، ترامپ همچنین بررسی گزینه‌ای خطرناک و تنش‌زا را در دستور کار قرار داده و آن، «مصادره اورانیوم ایران از طریق اقدام نظامی» در صورت شکست مذاکرات است؛ اقدامی که می‌تواند ابعاد تازه‌ای از تقابل و درگیری را در منطقه رقم بزند.

 

