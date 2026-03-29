اهمیت شورای صلح ترامپ رو به کاهش است

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین، اظهار داشت که مسکو هنوز برای پیوستن به شورای صلح غزه که توسط ‌رئیس‌جمهور آمریکا‌ تأسیس شده است، تصمیمی نگرفته است، زیرا اهمیت آن با توجه به اوضاع خاورمیانه رو به کاهش است.

وی افزود: «ما عموماً شاهدیم که با ادامه جنگ در خاورمیانه، اصطلاح ‌شورای صلح‌ ممکن است نسبت به قبل از شروع آن اهمیت کمتری داشته باشد. شاید باید منتظر بمانیم و ببینیم اوضاع چگونه پیش می‌رود.»

نمایندگان ۱۹ کشور در ۲۲ ژانویه در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در داووس، منشور این شورا را امضا کردند.

