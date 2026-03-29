به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، اسلام آباد میزبان نشستی با حضور وزرای امور خارجه عربستان سعودی، مصر، ترکیه و پاکستان است تا در مورد ابتکاری برای توقف تشدید تنش‌های نظامی و ارتقای ثبات منطقه‌ای از طریق کانال‌های دیپلماتیک گفتگو کنند.

«هاکان فیدان»، وزیر امور خارجه ترکیه، در چارچوب نشست چهارجانبه آتی با هدف کاهش تنش‌ها در منطقه، با «محمد اسحاق»، همتای پاکستانی خود دیدار کرد. «فیصل بن فرحان»، وزیر امور خارجه عربستان سعودی نیز برای شرکت در این نشست وارد اسلام آباد شد.

در بیانیه وزارت امور خارجه عربستان آمده است: «این نشست در چارچوب مشورت و هماهنگی بین کشورهای شرکت کننده برای بررسی تحولات منطقه و تلاش‌های انجام شده برای کاهش تنش‌ها و ارتقای امنیت و ثبات منطقه‌ای برگزار می‌شود.»

انتهای پیام/