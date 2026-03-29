به گزارش ایلنا به نقل از ارم‌نیوز، در یکی از شدیدترین حملات از زمان آغاز جنگ اوکراین، نیروهای روسیه حمله‌ای هوایی و گسترده را علیه مرکز شهر تاریخی لفیف انجام دادند؛ حمله‌ای که به تخریب بخش‌هایی از میراث ثبت‌شده در فهرست جهانی یونسکو انجامید.

این موج حملات که با استفاده از حدود یک‌هزار پهپاد در یک روز صورت گرفت، تنها یک عملیات نظامی معمول تلقی نمی‌شود، بلکه نشانه‌ای از تغییر احتمالی در راهبرد نظامی روسیه به‌سوی هدف قرار دادن هویت فرهنگی و مذهبی اروپای شرقی است. در جریان این حملات، مجموعه تاریخی صومعه و کلیسای برناردین‌ها و چندین کلیسای تاریخی در مرکز شهر آسیب دیدند.

گزارش‌های میدانی از زخمی شدن دست‌کم ۳۲ نفر حکایت دارند. شاهدان عینی صحنه‌ها را به «شوک جمعی» تشبیه کرده‌اند، در حالی که ساکنان از میدان «دانیلو هالیتسکی» در میان انفجارهای پی‌درپی گریختند.

شهر لفیف از سال ۱۹۹۸ در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده و دارای مرکز تاریخی گسترده‌ای است که صدها بنای معماری و بیش از دو هزار اثر ثبت‌شده را در خود جای داده است. این شهر نمادی از همزیستی فرهنگی و دینی طی قرون مختلف به شمار می‌رود.

وزارت خارجه اوکراین این حمله را «هدف‌گیری مستقیم میراث بشری» دانسته و خواستار واکنش قاطع‌تر جامعه جهانی شده است. در همین حال، یونسکو نیز ضمن ابراز نگرانی عمیق، آمادگی خود را برای اعزام هیئت‌هایی جهت ارزیابی خسارات و کمک به بازسازی اعلام کرده است. این حمله هم‌زمان با دوره‌ای حساس از مناسبت‌های مذهبی، پیش از «هفته مقدس» مسیحیان، رخ داده و بر حساسیت آن افزوده است.

تحلیلگران این رویداد را حامل پیام‌های نمادین می‌دانند. به گفته برخی کارشناسان، این اقدام می‌تواند بخشی از تنش فزاینده میان روسیه و ناتو باشد، به‌ویژه در شرایطی که حضور و تحرکات این ائتلاف در اوکراین افزایش یافته است. از این منظر، حمله به اهداف فرهنگی می‌تواند تلاشی برای ارسال پیام‌های سیاسی فراتر از میدان نبرد تلقی شود.

در مقابل، برخی تحلیلگران نزدیک به دیدگاه روسیه، این اتهامات را قطعی نمی‌دانند و معتقدند چنین روایت‌هایی ممکن است در چارچوب جنگ رسانه‌ای و برای جلب حمایت بین‌المللی مطرح شوند. به باور آنان، اوکراین تلاش می‌کند توجه جهانی را به تحولات میدانی جلب کرده و حمایت بیشتری کسب کند.

در مجموع، این رویداد نشان‌دهنده مرحله‌ای تازه از جنگ است؛ مرحله‌ای که در آن، علاوه بر میدان‌های نظامی، عرصه‌های فرهنگی و نمادین نیز به صحنه تقابل تبدیل شده‌اند.

انتهای پیام/