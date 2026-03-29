روسیه آماده است تا روابط خود با ایالات متحده تعمیق بخشد

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین، ‌گفت که روسیه آماده است تا روابط خود با ایالات متحده را تا جایی که واشنگتن آمادگی دارد و به سرعت آن را تعمیق بخشد.

وی در مورد سفر قانونگذاران روسی به ایالات متحده و جلسات برگزار شده در آنجا گفت: «در هر صورت، این امر به طور قابل توجهی به احیای کامل روابط دوجانبه کمک خواهد کرد، مشروط بر اینکه ایالات متحده آماده و مایل به حرکت در آن جهت باشد.»

پسکوف افزود: «ما آماده‌ایم تا به همان اندازه و با همان سرعتی که آمریکایی‌ها آماده‌اند، پیش برویم.»

