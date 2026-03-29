English العربیه
پسکوف:

روسیه آماده است تا روابط خود با ایالات متحده تعمیق بخشد

سخنگوی کرملین‌ ‌گفت که روسیه آماده است تا روابط خود با ایالات متحده را تا جایی که واشنگتن آمادگی دارد و به سرعت آن را تعمیق بخشد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین، ‌گفت که روسیه آماده است تا روابط خود با ایالات متحده را تا جایی که واشنگتن آمادگی دارد و به سرعت آن را تعمیق بخشد.

وی در مورد سفر قانونگذاران روسی به ایالات متحده و جلسات برگزار شده در آنجا گفت: «در هر صورت، این امر به طور قابل توجهی به احیای کامل روابط دوجانبه کمک خواهد کرد، مشروط بر اینکه ایالات متحده آماده و مایل به حرکت در آن جهت باشد.»

پسکوف افزود: «ما آماده‌ایم تا به همان اندازه و با همان سرعتی که آمریکایی‌ها آماده‌اند، پیش برویم.»

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
