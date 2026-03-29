نظارت رهبر کره شمالی بر آزمایش یک موتور موشک سوخت جامد جدید

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، رسانه‌های کره شمالی اعلام کردند که «کیم جونگ اون»، رهبر این کشور، بر آزمایش یک موتور موشک سوخت جامد جدید که قادر به رسیدن به خاک ایالات متحده است، نظارت داشته است.

ناظران معتقدند که این آزمایش ممکن است نشان دهنده قصد کیم برای پیشبرد گسترش و نوسازی زرادخانه موشکی خود باشد که اکنون قادر به رسیدن به خاک ایالات متحده است.

این گزارش که توسط خبرگزاری مرکزی کره منتشر شده است، تنها چند روز پس از سخنرانی کیم در پارلمان منتشر شد که در آن قول داد جایگاه کشورش را به عنوان یک قدرت هسته‌ای به طور قطعی تثبیت کند.

