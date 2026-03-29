روسیه:
جنگ در خاورمیانه محیطی مساعد برای گروههای تروریستی ایجاد میکند
نماینده وزارت امور خارجه روسیه در امور خاورمیانه، هشدار داد که جنگ خلیج فارس محیطی مساعد برای گروههای تروریستی ایجاد میکند تا منطقه را بیثبات کنند.
به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، «ولادیمیر سافرونکوف»، نماینده وزارت امور خارجه روسیه در امور خاورمیانه، هشدار داد که جنگ خلیج فارس محیطی مساعد برای گروههای تروریستی ایجاد میکند تا منطقه را بیثبات کنند.
وی گفت: «شکی نیست که عملیات نظامی در خلیج فارس نه تنها بر نوار غزه و روند صلح خاورمیانه به معنای سنتی آن، بلکه بر وضعیت کل منطقه نیز تأثیر منفی میگذارد. آنها توجه و منابع را منحرف میکنند، احساسات را شعلهور میکنند و بهانهای برای کسانی فراهم میکنند که به دنبال فرصتهایی برای استفاده از ابزارهای تروریسم برای تضعیف ثبات در خاورمیانه و فراتر از آن هستند.»
وی تأکید کرد که «هیچکس نباید مسئولیت سیاسی تصمیمات و پیامدهای آنها را فراموش کند» و پرسید: «چرا حمله به ایران در بحبوحه روند مذاکره بین تهران و واشنگتن که در آستانه دستیابی به نتایج سیاسی ملموس بود، ضروری بود؟»