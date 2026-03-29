به گزارش ایلنا به نقل از رای‌الیوم، یک منبع سیاسی آگاه به نقل از جارد کوشنر، مشاور ارشد و داماد رئیس‌جمهور آمریکا، گزارش داد که وی در بعد شخصی، خانوادگی و تجاری، خود را بزرگترین بازنده آمریکایی تجاوز نظامی به ایران می‌داند.

کوشنر به نزدیکان خود در واشنگتن گفته است که حملات موشکی به تأسیسات و اماکن غیرنظامی در برخی کشورها، به ویژه امارات متحده عربی و عربستان سعودی، مقرات و تأسیساتی متعلق به شرکت‌های شخصی خود و خانواده‌اش را هدف قرار داده است.

جارد کوشنر بر این باور است که حملات ایران، نه به صورت تصادفی، بلکه با هدف‌گیری حساب‌شده‌ سرمایه‌گذاری‌های متعلق به خانواده‌ی او صورت گرفته است. او این رویداد را نوعی پیام‌رسانیِ هدفمند تلقی کرده و معتقد است که این پیام را در زمان مناسب و با وضوح کامل دریافت نموده است. این برداشت، بر لایه‌ی معناداری از ارتباطاتِ غیرمستقیم و هشدارهایِ از پیش تعیین‌شده در روابط بین‌الملل تأکید دارد.

