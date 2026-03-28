حمله پهپادی به منزل رئیس اقلیم کردستان عراق

به گزارش ایلنا، منابع محلی در شمال عراق، از حمله پهپادی به منزل نیچروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان در استان دهوک خبر دادند.

بر اساس این گزارش، در این حمله پهپادی خساراتی به محل اقامت نچیراون بارزانی وارد شده، اما آمارهای اولیه حکایت از امنیت جانی وی و همراهانش دارد.

هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به عهذه نگرفته است.

محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق در تماس تلفنی با نچیروان بارزانی حمله پهپادی به منزل او در دهوک را محکوم کرد و یک تیم امنیتی برای تحقیق در مورد این حادثه تشکیل داد.

السودانی همچنین دستور تشکیل یک تیم امنیتی و فنی مشترک از سازمان‌های امنیتی مربوطه در دولت فدرال عراق و دولت اقلیم را برای تحقیق در مورد این حادثه، شناسایی عاملان و انجام تمام اقدامات قانونی لازم علیه آنها صادر کرده است.

دو طرف در این تماس تلفنی همچنین درباره تازه ترین تحولات عراق و منطقه، مسائل امنیت ملی و راه‌های تأمین امنیت و ثبات گفتگو کردند.

