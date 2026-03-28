خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

زلنسکی:

ناتو کافی نیست، سلاح هسته‌ای می‌خواهیم

کد خبر : 1766316
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌ جمهور اوکراین گفت که کشورش خواستار دست‌یابی به سلاح هسته‌ای است.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس‌ جمهور اوکراین از کشورهای غربی خواست تا هرگونه تضمین امنیتی برای کشورش جهت دست‌یابی به سلاح هسته‌ای را در نظر بگیرد.

وی تاکید کرد که پیوستن اوکراین به ناتو به تنهایی کافی نیست.

زلنسکی اظهار داشت: «همه می‌گویند شکست دادن یک قدرت هسته‌ای با روش‌های متعارف غیرممکن است، باید رک و پوست‌کنده به ما گفته شود: ما به شما عضویت در ناتو را می‌دهیم و سلاح هسته‌ای به شما می‌دهیم».

سرویس اطلاعات خارجی روسیه پیشتر اطلاعاتی را فاش کرد مبنی بر اینکه فرانسه و بریتانیا در حال بررسی تامین بمب اتمی یا «بمب کثیف» برای کی‌یف هستند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار