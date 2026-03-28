به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس‌ جمهور اوکراین از کشورهای غربی خواست تا هرگونه تضمین امنیتی برای کشورش جهت دست‌یابی به سلاح هسته‌ای را در نظر بگیرد.

وی تاکید کرد که پیوستن اوکراین به ناتو به تنهایی کافی نیست.

زلنسکی اظهار داشت: «همه می‌گویند شکست دادن یک قدرت هسته‌ای با روش‌های متعارف غیرممکن است، باید رک و پوست‌کنده به ما گفته شود: ما به شما عضویت در ناتو را می‌دهیم و سلاح هسته‌ای به شما می‌دهیم».

سرویس اطلاعات خارجی روسیه پیشتر اطلاعاتی را فاش کرد مبنی بر اینکه فرانسه و بریتانیا در حال بررسی تامین بمب اتمی یا «بمب کثیف» برای کی‌یف هستند.

