وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی:
در حملات موشکی ۲۴ ساعت گذشته، ۲۶۱ نفر زخمی شدند
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی اعلام کرد که از زمان آغاز حملات موشکی ایران به سرزمینهای اشغالی، در مجموع پنج هزار و ۴۹۲ نفر زخمی شدهاند که از این میان ۱۱۶ نفر همچنان تحت درمان قرار دارند.
بر اساس این گزارش، تنها در ۲۴ ساعت گذشته، ۲۶۱ نفر در پی حملات ایران و حزبالله زخمی شده و در مراکز درمانی تحت مداوا قرار گرفتهاند.