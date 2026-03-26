وال استریت ژورنال مدعی شد:
ترامپ به دنبال پایان دادن به جنگ در هفتههای آتی
روزنامه آمریکایی در گزارشی مدعی شد که رئیس جمهور این کشور به دنبال پایان درگیری با ایران در هفتههای پیش رو است.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، وال استریت ژورنال در گزارشی مدعی شد که «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا به دستیاران خود گفته است که میخواهد در هفتههای آتی به درگیری نظامی با ایران پایان دهد.
بر اساس گزارش ادعایی این روزنامه، ترامپ در گفتوگوهای خصوصی در روزهای اخیر به شرکای خود گفت که میخواهد از یک جنگ طولانی در ایران اجتناب کند و فکر میکند که این درگیری در مراحل پایانی آن قرار دارد و از آنها خواست که به برنامه زمانی ۴ تا ۶ هفته که او به صورت عمومی اعلام کرده پایبند باشند.
بر اساس گزارش ترامپ همچنین به تیم خود اعلام کرده که درگیری با ایران، او را از الویتهای دیگر منحرف میکند. همچنین برخی از نزدیکترین مشاوران رئیسجمهور آمریکا از وی خواستهاند تا بر مسائلی همچون افزایش قیمتها ناشی از درگیری که رای دهندگان آمریکایی را نگران میکند، تمرکز کند.
بر اساس این گزارش برخی اعلام کردند که کاخ سفید سفر ترامپ به چین را با این امید که جنگ پیش از آغاز این سفر خاتمه مییابد برای اواسط ماه می برنامه ریزی کرده است.