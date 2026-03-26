افزایش دو درصدی قیمت نفت برنت
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، قیمت جهانی نفت امروز -پنج شنبه- افزایش یافت.
بر اساس گزارشها، تا ساعت ۰۹:۱۵ به وقت مسکو، قیمت نفت خام برنت با ۲.۱۸ درصد افزایش به ۱۰۴.۴۵ دلار در هر بشکه و قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۲.۱۷ درصد افزایش به ۹۲.۲۸ دلار در هر بشکه رسید، پس از آنکه هر دو نفت خام در جلسه روز چهارشنبه بیش از ۲ درصد کاهش یافته بودند.
«تسویوشی اوئنو»، اقتصاددان ارشد موسسه تحقیقاتی NLI، خاطرنشان کرد که خوشبینی در مورد دستیابی به آتشبس کاهش یافته است و توضیح داد که شرایط مطرح شده توسط واشنگتن سختگیرانه به نظر میرسد و قیمت نفت را بسته به روند مذاکرات و تحولات نظامی، بیشتر در معرض نوسانات قرار میدهد.