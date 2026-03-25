ادعای گروسی:

مذاکرات احتمالی بین آمریکا و ایران می‌تواند آخر هفته آینده در یک کشور آسیایی برگزار شود
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم‌، «رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مدعی شد که مذاکرات احتمالی بین ایالات متحده و ایران می‌تواند در آخر هفته آینده در یک کشور آسیایی برگزار شود.

گروسی به روزنامه ایتالیایی کوریره دلا سرا گفت: «فکر می‌کنم این مذاکرات می‌تواند در پایان این هفته در اسلام آباد، پایتخت پاکستان، برگزار شود.»

وی افزود: «من انتظار دارم که این مذاکرات دامنه وسیع‌تری داشته باشد و محدود به مسئله هسته‌ای که باعث بروز درگیری شد، نباشد، بلکه به مسائل موشکی، گروه‌های مسلح وفادار به جمهوری اسلامی ایران و تضمین‌های امنیتی برای ایران نیز بپردازد.»

 

