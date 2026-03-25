به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم‌، «رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مدعی شد که مذاکرات احتمالی بین ایالات متحده و ایران می‌تواند در آخر هفته آینده در یک کشور آسیایی برگزار شود.

گروسی به روزنامه ایتالیایی کوریره دلا سرا گفت: «فکر می‌کنم این مذاکرات می‌تواند در پایان این هفته در اسلام آباد، پایتخت پاکستان، برگزار شود.»

وی افزود: «من انتظار دارم که این مذاکرات دامنه وسیع‌تری داشته باشد و محدود به مسئله هسته‌ای که باعث بروز درگیری شد، نباشد، بلکه به مسائل موشکی، گروه‌های مسلح وفادار به جمهوری اسلامی ایران و تضمین‌های امنیتی برای ایران نیز بپردازد.»

