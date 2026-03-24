نگرانی‌ درباره آمادگی عملیاتی ناو «جرالد فورد»

به گزارش ایلنا، خبرگزاری «بلومبرگ» به نقل از گزارشی از پنتاگون اعلام کرد که نگرانی‌هایی درباره عملکرد ناو هواپیمابر «جرالد فورد» وجود دارد.

در این گزارش آمده است که این نگرانی‌ها به‌ویژه به دلیل نبود داده‌های آزمایشی کافی برای ارزیابی میزان آمادگی و کارایی عملیاتی این ناو تشدید شده است.

بر اساس این گزارش، کمبود اطلاعات حاصل از تست‌های میدانی، ارزیابی دقیق عملکرد این ناو در شرایط واقعی را با تردید مواجه کرده است.

