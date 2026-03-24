نماینده پارلمان لبنان:
درخواست برای خروج سفیر ایران هیچگونه مشروعیت قانونی ندارد
به گزارش ایلنا، «حسن فضلالله» نماینده پارلمان لبنان از فراکسیون «وفاداری به مقاومت»، در گفتوگو با شبکه «المیادین» تأکید کرد که درخواست برای خروج سفیر ایران هیچگونه مشروعیت قانونی ندارد و در چارچوب قانون اساسی لبنان اتخاذ نشده است.
وی افزود که این تصمیم از سوی یک جریان حزبی که وزارت خارجه را در اختیار دارد و در راستای منافع خارجی عمل میکند، اتخاذ شده است.
فضلالله همچنین تصریح کرد که دولت لبنان در این پرونده دچار اشتباه شده و در یک بنبست داخلی قرار گرفته است و راهی جز عقبنشینی از این تصمیم وجود ندارد، زیرا این اقدام قابل اجرا نخواهد بود.