به گزارش ایلنا، «حسن فضل‌الله» نماینده پارلمان لبنان از فراکسیون «وفاداری به مقاومت»، در گفت‌وگو با شبکه «المیادین» تأکید کرد که درخواست برای خروج سفیر ایران هیچ‌گونه مشروعیت قانونی ندارد و در چارچوب‌ قانون اساسی لبنان اتخاذ نشده است.

وی افزود که این تصمیم از سوی یک جریان حزبی که وزارت خارجه را در اختیار دارد و در راستای منافع خارجی عمل می‌کند، اتخاذ شده است.

فضل‌الله همچنین تصریح کرد که دولت لبنان در این پرونده دچار اشتباه شده و در یک بن‌بست داخلی قرار گرفته است و راهی جز عقب‌نشینی از این تصمیم وجود ندارد، زیرا این اقدام قابل اجرا نخواهد بود.

انتهای پیام/