بیش از یک میلیون آواره طی سه هفته در لبنان

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «دلال حرب»، سخنگوی رسمی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در لبنان، در مورد وضعیت آوارگان در لبنان در نتیجه جنگ گفت که لبنان در مدت زمان بسیار کوتاهی شاهد یک جابه‌جایی بزرگ آوارگی بود و طبق آمار دولت لبنان، بیش از یک میلیون آواره در سه هفته وجود دارد.

حرب به رادیو اسپوتنیک گفت: «تقریبا ۱۸ درصد از مردم لبنان آواره هستند و تقریبا از هر پنج نفر یک نفر آواره است و این تعداد در مقایسه با جمعیت لبنان بسیار زیاد است».

وی در رابطه با کمک‌رسانی به این افراد گفت: «این کمک‌ها از طریق وزارت امور اجتماعی ارائه می‌شود که یک پلتفرم دیجیتالی راه‌اندازی کرده است تا هر آواره بتواند برای دریافت کمک در آن ثبت نام کند و از تعداد آوارگان مطلع شود.

مقام سازمان ملل ادامه داد: «ما، به عنوان یک انجمن، برای همه سناریوها آماده می‌شویم و نوعی هماهنگی و انعطاف‌پذیری در برنامه‌های کمک‌رسانی و پاسخگویی وجود دارد».

