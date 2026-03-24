لوکاشنکو به کره شمالی سفر میکند
رسانه از سفر رئیس جمهور بلاروس به کره شمالی خبر دادند.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، کانال تلگرامی پول پرووگو، نزدیک به سرویس مطبوعاتی ریاست جمهوری بلاروس، گزارش داد که «الکساندر لوکاشنکو»، رئیس جمهور این کشور، به دعوت «کیم جونگ اون»، رهبر این کشور، در تاریخ ۲۵ و ۲۶ مارس به طور رسمی به کره شمالی سفر میکند.
این خبرگزاری اعلام کرد که دو رهبر برای گفتوگو در مورد طیف کاملی از روابط دوجانبه، شناسایی حوزههای اصلی منافع مشترک و امیدوارکنندهترین پروژهها، مذاکراتی انجام خواهند داد.
انتظار میرود سفر آتی، چارچوب قانونی روابط را تقویت کرده و همکاریهای دوجانبه را افزایش دهد.