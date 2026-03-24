۷ شهید و مجروح در حمله رژیم صهیونیستی به لبنان

به گزارش ایلنا، شبکه خبری المیادین امروز -سه‌شنبه- اعلام کرد که رژیم صهیونیستی صبح امروز تاسیسات و نیروگاه های سوخت در منطقه «صور» واقع در جنوب لبنان را هدف قرار داد.

نیروهای اشغالگر همچنین تلاش کردند که در منطقه «القوزح» در جنوب لبنان پیشروی کنند، اما با مقاومت نیروهای حزب الله مواجه شدند و درگیری‌های شدیدی در این منطقه رخ داد.

منطقه «البرغلیه» در جنوب لبنان نیز بامداد امروز بمباران شد.

یک ساختمان مسکونی در منطقه «بشامون» در جنوب لبنان هم امروز هدف قرار گرفت.

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در حمله رژیم صهیونیستی به منطقه بشامون ۲ نفر شهید و ۵ نفر نفر دیگر مجروح شدند.

