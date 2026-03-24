خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۷ شهید و مجروح در حمله رژیم صهیونیستی به لبنان

۷ شهید و مجروح در حمله رژیم صهیونیستی به لبنان
کد خبر : 1764976
لینک کوتاه کپی شد.

منابع خبری از تداوم تجاوزهای رژیم صهیونیستی به لبنان و شهادت ۲ و مجروح شدن ۵ نفر دیگر خبر دادند.

به گزارش ایلنا، شبکه خبری المیادین امروز -سه‌شنبه- اعلام کرد که رژیم صهیونیستی صبح امروز تاسیسات و نیروگاه های سوخت در منطقه «صور» واقع در جنوب لبنان را هدف قرار داد.

نیروهای اشغالگر همچنین تلاش کردند که در منطقه «القوزح» در جنوب لبنان پیشروی کنند، اما با مقاومت نیروهای حزب الله مواجه شدند و درگیری‌های شدیدی در این منطقه رخ داد.

منطقه «البرغلیه» در جنوب لبنان نیز بامداد امروز بمباران شد.

یک ساختمان مسکونی در منطقه «بشامون» در جنوب لبنان هم امروز هدف قرار گرفت.

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در حمله رژیم صهیونیستی به منطقه بشامون ۲ نفر شهید و ۵ نفر نفر دیگر مجروح شدند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار