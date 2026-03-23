سفارت آمریکا در عمان هشدار امنیتی صادر کرد

به گزارش ایلنا، سفارت آمریکا در عمان، با صدور هشداری امنیتی از تمامی اتباع خود خواست در محل امن پناه بگیرند.

در این هشدار که کل خاک عمان را در بر می‌گیرد، به «فعالیت‌های در حال انجام» اشاره شده، اما جزئیات بیشتری ارائه نشده است.

در این اطلاعیه، سفارت از افراد حاضر در عمان خواسته است در محل سکونت خود یا ساختمانی دیگر، مکانی امن بیابند و «ذخیره‌ای از مواد غذایی، آب، دارو و سایر اقلام ضروری» در اختیار داشته باشند.

در ادامه این هشدار آمده است: »در صورت وقوع حمله، از هرگونه آوار و بقایای احتمالی دوری کرده و برای دریافت دستورالعمل‌های رسمی، اخبار را از منابع معتبر دنبال کنید».

این هشدار می‌افزاید که چند روز پس از آغاز جنگ میان آمریکا و اسرائیل با ایران، وزارت خارجه آمریکا به کارکنان غیرضروری دولت این کشور و اعضای خانواده‌هایشان دستور داده است عمان را ترک کنند.

