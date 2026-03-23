پسکوف:
حمله به نزدیکی نیروگاه هستهای بوشهر در ایران اقدامی بسیار خطرناک است
سخنگوی کرملین، گفت که حملات آمریکا و اسرائیل به نزدیکی نیروگاه هستهای بوشهر در ایران اقدامی بسیار خطرناک است.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین، گفت که حملات آمریکا و اسرائیل به نزدیکی نیروگاه هستهای بوشهر در ایران اقدامی بسیار خطرناک است.
وی گفت که روسیه نگرانیهای خود را با ایالات متحده در این رابطه در میان گذاشته است.
پسکوف افزود که چنین حملاتی میتواند عواقب جبرانناپذیری داشته باشد.
پسکوف گفت: «ما معتقدیم که حملات به تأسیسات هستهای به طور بالقوه بسیار خطرناک است... بنابراین، طرف روسی با اتخاذ موضعی بسیار مسئولانه در این مورد، بارها نگرانیهای خود را ابراز کرده است.»