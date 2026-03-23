به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین، اعلام کرد که مسکو معتقد است درگیری در ایران باید «پیشتر» به سمت یک راه‌حل سیاسی و دیپلماتیک حرکت می‌کرد.

پسکوف در یک بیانیه مطبوعاتی گفت: «یک راه‌حل سیاسی و دیپلماتیک تنها چیزی است که می‌تواند به طور مؤثر به فرونشاندن وضعیت فاجعه‌بار و پرتنشی که اکنون در منطقه خاورمیانه بدتر شده است، کمک کند.»

وی افزود: «ما معتقدیم که اوضاع پیرامون ایران از دیروز باید به مرحله‌ای از راه‌حل سیاسی و دیپلماتیک حرکت می‌کرد.»

