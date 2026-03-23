پسکوف:
وضعیت ایران باید به سوی راهحل سیاسی و دیپلماتیک حرکت میکرد
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین، اعلام کرد که مسکو معتقد است درگیری در ایران باید «پیشتر» به سمت یک راهحل سیاسی و دیپلماتیک حرکت میکرد.
پسکوف در یک بیانیه مطبوعاتی گفت: «یک راهحل سیاسی و دیپلماتیک تنها چیزی است که میتواند به طور مؤثر به فرونشاندن وضعیت فاجعهبار و پرتنشی که اکنون در منطقه خاورمیانه بدتر شده است، کمک کند.»
وی افزود: «ما معتقدیم که اوضاع پیرامون ایران از دیروز باید به مرحلهای از راهحل سیاسی و دیپلماتیک حرکت میکرد.»