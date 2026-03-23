چین در حال بررسی توافق با ایران برای خرید نفت این کشور است

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، ‌بلومبرگ گزارش داد که پالایشگاه‌های دولتی چین پس از صدور معافیت ۳۰ روزه آمریکا برای لغو تحریم‌ها در تلاش برای کاهش کمبود عرضه جهانی، در حال بررسی توافق با ایران برای خرید نفت این کشور هستند.

این رسانه آمریکایی به نقل از افراد آگاه این خبر را گزارش داد.

این در حالی است که چین قبل از جنگ، خریدار اصلی نفت ایران بود و بیش از ۸۰ درصد از کل نفت ارسالی را خریداری می‌کرد.

انتهای پیام/