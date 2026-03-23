دیدار رئیس سازمان اطلاعات ترکیه و هیئتی از جنبش حماس

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی،هیئتی از اعضای دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس ‌در استانبول با «ابراهیم کالین»، رئیس سازمان اطلاعات ترکیه، دیدار و گفت‌وگو کرد.

منابع امنیتی ترکیه گفتند که در این نشست حملات و اقدامات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان مورد بررسی قرار گرفت و حاضران بر ضرورت همبستگی در برابر سیاست‌های ‌اسرائیل‌ که موجب بی‌ثباتی در منطقه می‌شود، تأکید کردند.

در این دیدار همچنین مخالفت با هرگونه تحمیل شرایط جدید در سرزمین‌های فلسطینی، به‌ویژه در قدس، مورد تأکید قرار گرفت.

