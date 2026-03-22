عمان:

گروهی از شهروندان‌مان به سلامت از ایران خارج شدند

گروهی از شهروندان‌مان به سلامت از ایران خارج شدند
عمان اعلام کرد که گروهی از شهروندانش به سلامت از ایران به کشور خود بازگشته‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، عمان اعلام کرد که گروهی از شهروندانش به سلامت از ایران به کشور خود بازگشته‌اند.

وزارت خارجه عمان در بیانیه‌ای که توسط خبرگزاری این کشور منتشر شد، اعلام کرد که تخلیه از طریق مسیرهای زمینی و هوایی و با هماهنگی هیئت‌های دیپلماتیک در تهران و آنکارا، پایتخت ترکیه، انجام شده است.

این وزارتخانه افزود که نظارت بر شهروندان عمانی در خارج از کشور به صورت شبانه‌روزی ادامه دارد تا از ایمنی و امنیت آنها اطمینان حاصل شود.

