پیروزی حداکثری حزب کمونیست ویتنام در انتخابات پارلمانی

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، بر اساس نتایج منتشر شده توسط پارلمان ویتنام در امروز -یکشنبه- ۲۲ مارس، حزب کمونیست ویتنام تقریبا ۹۷ درصد از ۵۰۰ کرسی مجلس ملی را به دست آورد و تسلط قاطع خود را پس از رای‌گیری که تقریبا همه کاندیداها توسط حزب حاکم معرفی شده بودند، تایید کرد.

۴۸۲ کرسی این حزب تقریبا با تعداد کرسی‌های آن در پارلمان فعلی مطابقت داشت.

مقامات اعلام کرده‌اند که میزان مشارکت در انتخابات پنج ساله برای اعضای پارلمان و شوراهای محلی از ۹۹ درصد فراتر رفته است که مطابق با انتخابات گذشته است.

