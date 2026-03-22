خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیروزی حداکثری حزب کمونیست ویتنام در انتخابات پارلمانی

پیروزی حداکثری حزب کمونیست ویتنام در انتخابات پارلمانی
کد خبر : 1764449
لینک کوتاه کپی شد.

بر اساس نتایج منتشر شده از سوی پارلمان ویتنام، حزب کمونیست این کشور تقریبا ۹۷ درصد از ۵۰۰ کرسی مجلس ملی را به دست آورده است.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، بر اساس نتایج منتشر شده توسط پارلمان ویتنام  در امروز -یکشنبه- ۲۲ مارس، حزب کمونیست ویتنام تقریبا ۹۷ درصد از ۵۰۰ کرسی مجلس ملی را به دست آورد و تسلط قاطع خود را پس از رای‌گیری که تقریبا همه کاندیداها توسط حزب حاکم معرفی شده بودند، تایید کرد.

۴۸۲ کرسی این حزب تقریبا با تعداد کرسی‌های آن در پارلمان فعلی مطابقت داشت.

مقامات اعلام کرده‌اند که میزان مشارکت در انتخابات پنج ساله برای اعضای پارلمان و شوراهای محلی از ۹۹ درصد فراتر رفته است که مطابق با انتخابات گذشته است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار