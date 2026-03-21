خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سقوط یک پهپاد در مقر سرویس اطلاعات ملی عراق در بغداد

کد خبر : 1764216
لینک کوتاه کپی شد.

رسانه‌های امنیتی عراق ‌گزارش دادند که یک پهپاد در مقر سرویس اطلاعات ملی عراق در منطقه منصور بغداد سقوط کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از واع، رسانه‌های امنیتی عراق ‌گزارش دادند که یک پهپاد در مقر سرویس اطلاعات ملی عراق در منطقه منصور بغداد سقوط کرده است.

‌رئیس واحد رسانه امنیتی، در بیانیه‌ای کوتاه گفت: «ساعت ۱۰:۱۵ صبح امروز به وقت محلی، یک پهپاد در مقر سرویس اطلاعات ملی عراق در منطقه منصور سقوط کرد.»

عراق شاهد افزایش حملات پهپادی بوده است که عمدتاً حضور، مأموریت‌های دیپلماتیک و پایگاه‌های آمریکایی در بغداد و منطقه کردستان را هدف قرار داده‌اند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار