سقوط یک پهپاد در مقر سرویس اطلاعات ملی عراق در بغداد

به گزارش ایلنا به نقل از واع، رسانه‌های امنیتی عراق ‌گزارش دادند که یک پهپاد در مقر سرویس اطلاعات ملی عراق در منطقه منصور بغداد سقوط کرده است.

‌رئیس واحد رسانه امنیتی، در بیانیه‌ای کوتاه گفت: «ساعت ۱۰:۱۵ صبح امروز به وقت محلی، یک پهپاد در مقر سرویس اطلاعات ملی عراق در منطقه منصور سقوط کرد.»

عراق شاهد افزایش حملات پهپادی بوده است که عمدتاً حضور، مأموریت‌های دیپلماتیک و پایگاه‌های آمریکایی در بغداد و منطقه کردستان را هدف قرار داده‌اند.

