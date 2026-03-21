وال استریت ژورنال گزارش داد:
خروج شمار بیشتری از کارکنان سفارت آمریکا در بغداد
به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، سفارت آمریکا در بغداد شمار بیشتری از کارکنان خود را از عراق خارج میکند.
روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که واشنگتن پس از سلسله حملاتی که در بحبوحه تشدید تنشها با ایران، سفارت خود در بغداد را هدف قرار داد، کارکنان بیشتری را از این سفارتخانه تخلیه کرده است.
این امر علاوه بر کاهش کارکنان و هشدار سفارت به شهروندان آمریکایی برای ترک فوری عراق به دلیل حملات مکرر به منطقه سبز و مکانهایی که نیروهای آمریکایی در آن حضور دارند، صورت میگیرد.