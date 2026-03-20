راهی برای پرداخت وام ۹۰ میلیارد یورویی ‌به اوکراین پیدا خواهیم کرد

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «‌اورسولا فون در لاین»، رئیس کمیسیون اروپا، ‌گفت که اتحادیه اروپا علیرغم مقاومت مداوم مجارستان، راه‌هایی برای پرداخت وام وعده داده‌شده ۹۰ میلیارد یورویی ‌به اوکراین پیدا خواهد کرد.

فون در لاین پس از اجلاس بروکسل، جایی که رهبران اتحادیه اروپا نتوانستند ‌نخست‌وزیر مجارستان، را برای لغو محاصره وام حیاتی اتحادیه اروپا به اوکراین متقاعد کنند، به خبرنگاران گفت: «ما به هر طریقی که شده این کار را انجام خواهیم داد.»

درد همین رابطه، رئیس شورای اتحادیه اروپا، گفت که رهبران اتحادیه اروپا در طول جلسه خود، مقاومت «غیرقابل قبول» مجارستان را محکوم کردند.

انتهای پیام/