گوترش:

جنگ باید متوقف شود‌‌

جنگ باید متوقف شود‌‌
دبیرکل سازمان ملل متحد، گفت که پایان درگیری در خاورمیانه به اراده سیاسی و تصمیمات ایالات متحده بستگی دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «آنتونیو گوترش»، دبیرکل سازمان ملل متحد، گفت که پایان درگیری در خاورمیانه به اراده سیاسی و تصمیمات ایالات متحده بستگی دارد.

بنا به گزارش پولیتیکو، ‌گوترش گفت: «جنگ باید متوقف شود‌‌. پایان دادن به جنگ‌ امکان‌پذیر است، اما به اراده سیاسی برای انجام آن بستگی دارد.»

وی افزود: «‌کلید حل مشکل این است که ایالات متحده تصمیم بگیرد که جنگ می‌تواند پایان یابد.»

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل