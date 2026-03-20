گوترش:
جنگ باید متوقف شود
کد خبر : 1763931
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «آنتونیو گوترش»، دبیرکل سازمان ملل متحد، گفت که پایان درگیری در خاورمیانه به اراده سیاسی و تصمیمات ایالات متحده بستگی دارد.
بنا به گزارش پولیتیکو، گوترش گفت: «جنگ باید متوقف شود. پایان دادن به جنگ امکانپذیر است، اما به اراده سیاسی برای انجام آن بستگی دارد.»
وی افزود: «کلید حل مشکل این است که ایالات متحده تصمیم بگیرد که جنگ میتواند پایان یابد.»