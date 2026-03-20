بمباران مواضع ارتش سوریه در جنوب این کشور از سوی اسرائیل
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، ارتش اسرائیل اعلام کرد که مواضع ارتش سوریه در جنوب این کشور را بمباران کرده است.
ارتش رژیم صهیونیستی در بیانیهای اعلام کرد که این بمباران «یک مقر و تجهیزات جنگی در اردوگاههای نظامی متعلق به رژیم سوریه» را هدف قرار داده است و مدعی شد که این اقدام «در پاسخ به وقایعی که دیروز رخ داد و طی آن شهروندان دروزی در منطقه سویدا مورد حمله قرار گرفتند» انجام میشود.
در این بیانیه تأکید شده است که ارتش همچنان تحولات جنوب سوریه را زیر نظر دارد و مطابق با دستورالعملهای سطح سیاسی عمل خواهد کرد.