دیپلمات بازنشسته بریتانیایی:
ترامپ از حملات تلافیجویانه ایران غافلگیر شده است
دیپلمات بازنشسته بریتانیایی، اظهار داشت که رئیسجمهور آمریکا، از حملات ایران غافلگیر شده است، با وجود اینکه مدتها پیش در مورد چنین احتمالی به وی هشدار داده شده بود.
به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، «آلیستر کروک»، دیپلمات بازنشسته بریتانیایی، اظهار داشت که «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا، از حملات ایران غافلگیر شده است، با وجود اینکه مدتها پیش در مورد چنین احتمالی به وی هشدار داده شده بود.
کروک گفت: «من فکر میکنم یک تغییر اساسی در روانشناسی در ایالات متحده در حال وقوع است... وحشت در حال افزایش است... چرا ترامپ درگیر یک هدف شکستخورده شد؟ چیزی در این معادله پنهان است، ساختاری از گذشته که قادر به وادار کردن مردم به رفتارهای خاص و به دام انداختن آنها است. این ساختار به وضوح وجود دارد و نفوذ عظیمی دارد، اما سوال این است: چه کسی واقعاً سرنوشت آمریکا را کنترل میکند؟»
او همچنین از واکنش رئیسجمهور آمریکا به حملات متقابل ایران ابراز شگفتی کرد.
وی افزود: «دونالد ترامپ گفت که از حملات ایران به پایگاههای آمریکایی در کشورهای خلیج فارس بسیار غافلگیر شده است... آیا او واقعاً غافلگیر شد؟ به هر حال، ما در ابتدای جنگ ۱۲ روزه در ژوئن ۲۰۲۵ در مورد این موضوع هشدار دادیم و در مورد نحوه واکنش ایران و اینکه عواقب آن برای کل منطقه چقدر جدی میتواند باشد، صحبت کردیم.»