پسکوف:
نسبت به پیامدهای اقدام نظامی علیه ایران هشدار داده بودیم
سخنگوی کاح کرملین گفت که روسیه و تام جهان پیامدهای تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران را احساس میکنند.
به گزارش ایلنا به نقل از ریانووستی، «دمیتری پسکوف»، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، با شاره به تجاوز نظامی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی به ایران گفت که کل منطقه خاورمیانه دچار بیثباتی شدید شده است و جغرافیای بیثباتی در حال گسترش است.
وی اظهار داشت: «تمام جهان از جمله روسیه پیامدهای اوضاع در ایران را احساس میکند.روسیه مدتها پیش هشدار داده بود که گسترش سناریوی نظامی پیرامون ایران منجر به بیثباتی در کل منطقه خواهد شد».
سخنگوی کرملین افزود: «اوضاع پیرامون ایران منجر به بیثباتی شدید در بازارهای جهانی انرژی شده است».