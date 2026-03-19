به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، چین اعلام کرد که ترور مقام‌های ایران و حمله به اهداف غیرنظامی غیرقابل قبول است.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین در نشست خبری گفت: «ترور رهبران ایران و حمله به اهداف غیرنظامی به هیچ وجه قابل قبول نیست.»

شینهوا گزارش داد که «لین جیان»، سخنگوی وزارت امور خارجه چین تاکید کرد: «چین همیشه مخالف استفاده از زور در روابط بین‌الملل است.»

