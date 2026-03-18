خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پسکوف:

ترور مقامات ایران را به شدت محکوم می‌کنیم

کد خبر : 1763418
لینک کوتاه کپی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: «روسیه هرگونه اقدام با هدف آسیب رساندن و به ویژه ترور مقامات ایران را به شدت محکوم می‌کند.»

سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه در این خصوص ادامه داد: «اکثریت قریب به اتفاق گزارش‌ های رسانه‌ای در مورد درگیری ایران، جعلی و نادرست است.»

سخنگوی کرملین سپس ادامه داد: «بازار انرژی به دلیل درگیری‌ های پیرامون ایران دچار آشفتگی‌ شده است و این امر پیش‌ بینی توسعه بازار را دشوار می‌سازد.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل