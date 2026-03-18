به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: «روسیه هرگونه اقدام با هدف آسیب رساندن و به ویژه ترور مقامات ایران را به شدت محکوم می‌کند.»

سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه در این خصوص ادامه داد: «اکثریت قریب به اتفاق گزارش‌ های رسانه‌ای در مورد درگیری ایران، جعلی و نادرست است.»

سخنگوی کرملین سپس ادامه داد: «بازار انرژی به دلیل درگیری‌ های پیرامون ایران دچار آشفتگی‌ شده است و این امر پیش‌ بینی توسعه بازار را دشوار می‌سازد.»

انتهای پیام/