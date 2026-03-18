پسکوف:
ترور مقامات ایران را به شدت محکوم میکنیم
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز چهارشنبه با صدور بیانیهای اعلام کرد: «روسیه هرگونه اقدام با هدف آسیب رساندن و به ویژه ترور مقامات ایران را به شدت محکوم میکند.»
سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه در این خصوص ادامه داد: «اکثریت قریب به اتفاق گزارش های رسانهای در مورد درگیری ایران، جعلی و نادرست است.»
سخنگوی کرملین سپس ادامه داد: «بازار انرژی به دلیل درگیری های پیرامون ایران دچار آشفتگی شده است و این امر پیش بینی توسعه بازار را دشوار میسازد.»