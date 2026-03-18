مذاکرات با اسرائیل متوقف شده است

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزیر فرهنگ لبنان عنوان کرد که اسرائیل با کوچ اجباری و تخریب، مانع بازگشت ساکنان جنوب این کشور به خانه‌هایشان می‌شود.

وی گفت: «هدف اسرائیل از عملیات پیشروی تدریجی در جنوب، ایجاد منطقه حائل است.»

وی در ادامه عنوان کرد: «اسرائیل در جنوب لبنان به‌طور نظام‌مند در حال تصرف مناطق جدید است. اسرائیل با آتش‌بس مخالفت می‌کند و بر سر تشکیل هیئت مذاکره‌کننده، در داخل مشکل وجود دارد.»

وزیر فرهنگ لبنان عنوان کرد: «محور مذاکرات با اسرائیل به دلایل متعدد فعلا متوقف شده است.»

