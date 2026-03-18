خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لبنان:

مذاکرات با اسرائیل متوقف شده است
کد خبر : 1763386
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر فرهنگ لبنان عنوان کرد که اسرائیل با کوچ اجباری و تخریب، مانع بازگشت ساکنان جنوب این کشور به خانه‌هایشان می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزیر فرهنگ لبنان عنوان کرد که اسرائیل با کوچ اجباری و تخریب، مانع بازگشت ساکنان جنوب این کشور به خانه‌هایشان می‌شود. 

وی گفت: «هدف اسرائیل از عملیات پیشروی تدریجی در جنوب، ایجاد منطقه حائل است.»

وی در ادامه عنوان کرد: «اسرائیل در جنوب لبنان به‌طور نظام‌مند در حال تصرف مناطق جدید است. اسرائیل با آتش‌بس مخالفت می‌کند و بر سر تشکیل هیئت مذاکره‌کننده، در داخل مشکل وجود دارد.»

وزیر فرهنگ لبنان عنوان کرد: «محور مذاکرات با اسرائیل به دلایل متعدد فعلا متوقف شده است.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل