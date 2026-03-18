رئیس دومای روسیه شهادت علی لاریجانی را تسلیت گفت

به گزارش ایلنا، ویاچسلاو ولودین، رئیس دومای روسیه، شهادت دکتر علی لاریجانی را تسلیت گفت.

رئیس دومای روسیه در پیام تسلیت خود به مناسبت ترور دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران توسط متجاوزگران، بر نقش شهید لاریجانی در ارتقای روابط ایران و روسیه و دوستی مردم دو کشور تاکید کرد.

دکتر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در پی حملات تجاوزکارانه و تروریستی رژیم صهیونیستی و آمریکا به شهادت رسید.

انتهای پیام/