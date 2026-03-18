ماکرون:
اسکورت احتمالی کشتیها در تنگه هرمز منوط به آرامترشدن اوضاع است
رئیسجمهور فرانسه گفت که کشورش در صورتی حاضر به اسکورت کشتیها در تنگه هرمز است که اوضاع «آرامتر» شده باشد.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، رئیسجمهور فرانسه گفت که کشورش در صورتی حاضر به اسکورت کشتیها در تنگه هرمز است که اوضاع «آرامتر» شده باشد.
رئیسجمهوری فرانسه تاکید کرد که پاریس در شرایط کنونی هرگز در عملیاتی که منجر به گشایش یا آزادسازی تنگه هرمز بشود، شرکت نخواهد کرد.
وی افزود: «فرانسه در صورتی حاضر به اسکورت کشتیها در تنگه هرمز است که اوضاع آرامتر شده باشد.»