به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، رئیس‌جمهور فرانسه گفت که کشورش در صورتی حاضر به اسکورت کشتی‌ها در تنگه هرمز است که اوضاع «آرام‌تر» شده باشد.

رئیس‌جمهوری فرانسه تاکید کرد که پاریس در شرایط کنونی هرگز در عملیاتی که منجر به گشایش یا آزادسازی تنگه هرمز بشود، شرکت نخواهد کرد.

«فرانسه در صورتی حاضر به اسکورت کشتی‌ها در تنگه هرمز است که اوضاع آرام‌تر شده باشد.»

انتهای پیام/