به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، فرستاده ویژه فرانسه در امور لبنان از رژیم صهیونیستی به خاطر حملات به لبنان انتقاد کرد.

وی گفت: ‌«پاسخ اسرائیل به تنش‌های فعلی نامتناسب است.

وی افزود که اقدامات اسرائیل با آوارگی شمار زیادی از لبنانی‌ها، بحران انسانی ایجاد می‌کند.

وی در ادامه عنوان کرد که تنها راه‌حل موجود، بازگشت به مذاکرات است.

