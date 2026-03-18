هشدار چین درباره به مخاطره افتادن امنیت انرژی در جهان

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «ژای جون» فرستاده ویژه چین در امور غرب آسیا در دیدار با «بدر عبدالعاطی»، وزیرخارجه مصر، گفت که تنش‌ها در منطقه غرب آسیا به امنیت انرژی جهان آسیب می‌زند.

وی با تاکید بر کاهش تنش‌ها و استفاده از دیپلماسی برای حل‌وفصل اختلافات خاطرنشان کرد: «افزایش تحرکات نظامی به توسعه منطقه و امنیت انرژی جهانی صدمه زده و موجب مرگ افراد بیشتری می شود.»

بدرعبدالعاطی وزیر خارجه مصر نیز با بیان اینکه افزایش تنش ها به نفع هیچ کدام از طرفین جنگ نیست، خواستار کاهش تنش‌ها در منطقه غرب آسیا شد.

وی گفت: «جنگ علیه ایران نباید موجب به حاشیه رفتن وعده های داده شده برای بازسازی غزه شود.»

انتهای پیام/