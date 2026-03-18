خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر خارجه آلمان:

برلین به دنبال مذاکره و توافق با ایران است

برلین به دنبال مذاکره و توافق با ایران است
کد خبر : 1763330
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر خارجه آلمان اعلام کرد که این کشور خواهان توافق با ایران است.

به گزارش ایلنا، «یوهان وادفول»، وزیرخارجه آلمان در جریان سخنرانی در کنار همتای فرانسوی خود، گفت که برلین به دنبال مذاکره و توافق با ایران است.

وی در خصوص درخواست آمریکا برای همراهی با این کشور جهت بازگشایی تنگه هرمز اظهار داشت: «اگر ارتش آمریکا قادر به بازگشایی تنگه هرمز نیست نیروهای اروپایی هم به احتمال زیاد قادر به انجام این کار نخواهند بود».

وادفول در واکنش به تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران گفت: «هیچ راه حل نظامی وجود ندارد».

وزیرخارجه آلمان تاکید کرد: «ناآرامی در ایران در راستای منافع ما و همچنین منافع منطقه و البته منافع مردمی که در ایران زندگی می کنند نیست».

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل