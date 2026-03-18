به گزارش ایلنا، «یوهان وادفول»، وزیرخارجه آلمان در جریان سخنرانی در کنار همتای فرانسوی خود، گفت که برلین به دنبال مذاکره و توافق با ایران است.

وی در خصوص درخواست آمریکا برای همراهی با این کشور جهت بازگشایی تنگه هرمز اظهار داشت: «اگر ارتش آمریکا قادر به بازگشایی تنگه هرمز نیست نیروهای اروپایی هم به احتمال زیاد قادر به انجام این کار نخواهند بود».

وادفول در واکنش به تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران گفت: «هیچ راه حل نظامی وجود ندارد».

وزیرخارجه آلمان تاکید کرد: «ناآرامی در ایران در راستای منافع ما و همچنین منافع منطقه و البته منافع مردمی که در ایران زندگی می کنند نیست».

انتهای پیام/