وزیر خارجه آلمان:
برلین به دنبال مذاکره و توافق با ایران است
وزیر خارجه آلمان اعلام کرد که این کشور خواهان توافق با ایران است.
به گزارش ایلنا، «یوهان وادفول»، وزیرخارجه آلمان در جریان سخنرانی در کنار همتای فرانسوی خود، گفت که برلین به دنبال مذاکره و توافق با ایران است.
وی در خصوص درخواست آمریکا برای همراهی با این کشور جهت بازگشایی تنگه هرمز اظهار داشت: «اگر ارتش آمریکا قادر به بازگشایی تنگه هرمز نیست نیروهای اروپایی هم به احتمال زیاد قادر به انجام این کار نخواهند بود».
وادفول در واکنش به تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران گفت: «هیچ راه حل نظامی وجود ندارد».
وزیرخارجه آلمان تاکید کرد: «ناآرامی در ایران در راستای منافع ما و همچنین منافع منطقه و البته منافع مردمی که در ایران زندگی می کنند نیست».